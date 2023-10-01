إيران تؤكد على تنفيذ الاتفاقية الأمنية مع العراق بشكل "دقيق وكامل"

وبحسب وكالة أنباء "فارس"، ناقش المسؤول الإيراني في هذا اللقاء الذي يعقد في طهران ويعتبر الثاني من نوعه، القضايا ذات الاهتمام المشترك وكيفية تنفيذ الاتفاقية الأمنية بين ايران والعراق.وأشار أحمديان الى الاتفاقية الأمنية بين إيران والعراق التي ابرمت العام الماضي، معتبرا اياها بأنها خارطة طريق معقولة ومناسبة لتحييد العناصر التي تخل بأمن البلدين والمنطقة، مؤكدا ضرورة تنفيذ هذه الاتفاقية بشكل دقيق وكامل.وتطرق أمين المجلس الاعلى للأمن القومي لدى استقباله الوفد العراقي الى الاتفاقيات المبرمة بين طهران وبغداد في مختلف المجالات بما فيها الاقتصادية، وشدد على ضرورة استفادة الجانبين من الامكانيات الكثيرة وبذل الجهود المشتركة لتنشيط التعاون بين الطرفين.بدوره، أكد الأعرجي عزم الجهاز الامني العراقي على تنفيذ الاتفاقية الامنية بين طهران وبغداد، موضحا أن المسؤولين العراقيين يغتنمون كل الفرص لتعزيز وتقوية العلاقات مع ايران.يشار الى أن الأعرجي كان قد زار طهران في حزيران الماضي والتقى نظيره الإيراني علي أكبر أحمديان وتباحث معه حول القضايا الثنائية وخاصة تنفيذ الاتفاقية الأمنية الأخيرة بين البلدين، وكذلك أهم التطورات الاقليمية والدولية.