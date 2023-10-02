الإطاحة بـ3 من تجار ومروجي المخدرات في محافظتين

وذكرت الوزارة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بمتابعة ميدانية مستمرة لعصابات الجريمة المنظمة وتجار السموم المخدرة، ألقت مفارز مديرية استخبارات وأمن المثنى التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، القبض على أثنين من تجار ومروجي المواد المخدرة في قضائي المجد والرميثة بمحافظة المثنى، صادرة بحقهما مذكرتا قبض وفق أحكام المادة (28) مخدرات".وفي السياق ذاته وبكمين محكم، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن النجف الأشرف من "القبض على أحد تجار المواد المخدرة بالجرم المشهود أثناء قيامه بترويج وبيع مواد مخدرة مختلفة، جاء القبض من خلال تواجده في قضاء الكوفة".وأشارت الى "تدوين أقواله بدائياً وقضائياً وأتحاذ الإجراءات القانونية بحقه".