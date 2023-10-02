اعتقال مخالفين وفض مشاجرات.. حصيلة أمنية خلال أسبوع في العراق

وذكرت الوزارة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة وتوابعها في بغداد والمحافظات للفترة من 2023/9/26 ولغاية 2023/10/1 تمثلت بـ:ـ1. واجبات مراكز الشرطة 20632. القبض على مطلقي العيارات النارية 193. احالة متهمين الى المحاكم 1854. التبرع بالدم 55. القبض على مطلوبين بحقهم أوامر قبض 576. نقل حالات انسانية 317. اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 8328. مضاهات طبعات الاصابع 1229. اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 34610. عدد طالبي النجدة 59911. فض مشاجرات 64812. ضبط عجلات مطلوبة 6013. القبض على حاملي الاسلحة الغير مرخصة 5414. القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 19015. طبع لوحات السيارات 1547316. اصدار اجازات السوق 1678717. اصدار سنوية السيارات 26619