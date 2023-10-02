اعتقال متهم بالقتل وآخر بسرقة 21 مليون دينار من داخل دار في بغداد

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "مفارز مديرية مكافحة الإجرام / مكتب الحرية، تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب عن جريمة قتل ضمن منطقة الشعلة ببغداد"، مشيرة الى "تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات".وأضافت الوزارة، أن "مفارز مكتب بغداد الجديدة لمكافحة الإجرام تمكنت من القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره (٢١) مليون دينار عراقي من داخل دار ضمن منطقة بغداد الجديدة، حيث تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة ٤٤٣ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".