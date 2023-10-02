وزير الداخلية يوجه دعوة للمحافظين بشأن المشاريع المخالفة لشروط السلامة

وذكر المكتب الاعلامي لوزير الداخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ترأس اجتماع اللجنة القيادية العليا لإدارة أعمال الدفاع المدني، بحضور جميع الجهات المعنية من الوزارات المعنية، وكذلك المحافظون وقادة الشرطة ومدراء الدفاع المدني بالمحافظات عبر الدائرة التلفزيونية".ودعا، الوزير المحافظين إلى غلق المشاريع المخالفة لشروط السلامة والأمان، موجهاً في الوقت ذاته مدراء الدفاع المدني في المحافظات بالإبلاغ عن هذه المشاريع.وشدد الشمري، على أن "من يتهاون في هذا الأمر سوف يتعرض للمساءلة القانونية، وأمهلهم سبعة أيام لتقديم موقف عن المباني التي لا تتوافر فيها شروط السلامة والأمان، كما دعا المحافظين الى دعم مديريات الدفاع المدني في محافظاتهم من خلال إنشاء مراكز للدفاع المدني في الأقضية والنواحي، مبيناً أن الوزارة جادة في توفير الدعم اللوجستي والبشري لجميع هذه المراكز.وأكد الوزير على "تكاتف جميع الوزارات عند حدوث أي طارئ وتشكيل رتل طوارئ في المحافظات من جميع الجهات المختصة من بينها الدفاع المدني وصحة وغيرها من الدوائر والمؤسسات المعنية".