إجراء تغييرات عديدة بمناصب عليا في وزارة الداخلية

وقال مصدر أمني، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "وزارة الداخلية أجرت عدة تغييرات بمناصبها العليا، من بينها تعيين اللواء سعد معن مستشارًا أمنيًا لوزير الداخلية".وأضاف، أن "اللواء خالد المحنا، هو الاخر تم تكليفه بإدارة دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية".وبين الحين والأخر، تعمل وزارة الداخلية، على إجراء تغييرات عديدة في مناصبها عليا؛ لتحسين عمل الوزارة.