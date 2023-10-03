بحوزتهم أكثر من ربع كيلو.. اعتقال 5 متهمين بترويج وتعاطي المخدرات ببغداد

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعملية نوعية تميزت بالسرعة في التنفيذ ، تمكّنت قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بإلقاء القبض على 5 متهمين بترويج وتعاطي المخدرات وإطلاق العيارات النارية ضمن منطقة (حي الجهاد) ببغداد".وأضافت ان "العملية تمت العملية وفقاً لإخبار عن وجود أشخاص يقومون بإطلاق العيارات النارية في الهواء وترويع المواطنين يستقلون دراجة نارية نوع (ماكس)".وأشارت الداخلية: "بعد تشكيل فريق امني مسنود بالجهد الاستخباري والقيام بعمليات التحري وجمع المعلومات وتتبع تحركاتهم عن طريق منظومة كاميرات المراقبة، والتي أسفرت بإلقاء القبض عليهم وضُبِطَت بحوزتهم 350 غم من مادة الكريستال، 2 مسدسات، ميزان الكتروني، رمانة هجومية، 60 اطلاقة كلاشنكوف، 2 قناني أدوية مخدرة، 350 كيس للتعبئة، 3 دراجات نارية مختلفة الأنواع، مواد أخرى".ولقتت الى انه "تم إحالة المتهمين مع المواد المضبوطة اصولياً إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".