إرهابيان يقعان في قضبة القانون بعملية نوعية في ميسان

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إنه "ضمن سلسلة العمليات الأمنية الناجحة التي تنفذها قوات الشرطة الاتحادية في متابعة المطلوبين من الإرهابيين وتسليمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل، تمكّنت قطعات اللواء الحادي عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بإسناد الجهد الاستخباري من إلقاء القبض على متهمين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (4/إرهاب)".وأضافت الوزارة، أن "المتهمين القي القبض عليهما في منطقة الماجدية بمحافظة ميسان، تم إحالتهما اصولياً إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهما".يشار الى أن القوات الأمنية في محافظة ميسان تشن بين فترة وأخرى حملات لاعتقال المطلوبين للقضاء بتهم إرهابية وجنائية، إضافة الى جهودها في المحاولة للقضاء على آفة المخدرات واعتقال المتاجرين والمتعاطين لها.