بغداد.. امرأتان تسرقان 15 مليوناً ومخشلات ذهبية فتقعان بقبضة الأمن

وذكرت المديرية، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزنا تمكنت من إلقاء القبض على متهمتين بسرقة مبلغ مالي قدره 15 مليون دينار مع مخشلات ذهبية من داخل إحدى الدور السكنية في منطقة الغزالية ببغداد".وأضافت، أن "عملية القبض تمت بعد أن توافرت معلومات لدى مفارز مكتب الغزالية لمكافحة الإجرام حول تعرض إحدى الدور السكنية للسرقة وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث".وذكرت المديرية: " بعد التحري وجمع المعلومات وبعد جهد كبير ومميز أثمر بالتوصل إلى المتهمتين والقبض عليهما، حيث تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفهما وفق أحكام المادة 443 من قانون العقوبات لتنالا جزاءهما العادل".