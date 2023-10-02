بعد حادثة الحمدانية .. الدفاع المدني يغلق عدة اماكن لمخالفتها شروط السلامة العامة

بعد حادثة الحمدانية تعمل طواقم الدفاع المدني في صلاح الدين بحملات تفتيش الاماكن المبنية بمادة السندوتش بنل المخالفة لشروط السلامة والقابلة للاحتراق.

بعد حادثة الحمدانية استنفرت طواقم الدفاع المدني في صلاح الدين كوادرها للقيام بحملات تفتيش شملت قاعات المناسبات والدوائر الحكومية حيث تم على اثرها اغلاق المستشفى الخيري في سامراء وعدد من قاعات الاعراس لمخالفتها شروط السلامة العامة .

مدارس حكومية كرفانية وأخرى أهلية تكاد تخلو من شروط السلامة العامة وهو مادفع المواطنين للمطالبة بتشديد الرقابة عليها منعا من حدوث فاجعة جديدة.



تجدد الآم العراقيين مع كل فاجعة تصيبهم دعاهم الى ضرورة تشديد الرقابة على المؤسسات الحكومية والأهلية حفاظا على سلامتهم.