ظهروا بمقاطع مصورة.. اعتقال 25 متهماً بالترويج لحزب "البعث" بخمس محافظات

وذكر اعلام الجهاز، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد ورود معلومات إستخبارية دقيقة عن وجود نشاطات ترويجية لحزب البعث المحظور في مناطق متفرقة من العراق، شرعت مفارزنا بحملة واسعة النطاق لمتابعة الموضوع والتحري عن المتورطين".وأضاف، أن "الحملة بدأت في محافظة كركوك ومن خلال الجهد الإستخباري وتعاون المواطنين في الإبلاغ عنهم توصلت مفارزنا إلى 13 متهماً ممن لديهم إنتماءات ونشاطات ترويجية لحزب البعث المنحل ما أدى إلى الإطاحة بهم واحداً تلو الآخر".وأشار البيان الى، ان "الحملة شملت أيضاً محافظات (الأنبار، وبغداد، وكربلاء، ونينوى) بعد أن كثفت مفارزنا من جهودها الميدانية ليتم الاستدلال عنهم والقبض على (11) متهماً خلال ساعات قليلة بعد ظهور أفرادٍ منهم في مقاطع مصورة تتضمن التمجيد للنظام البائد وقيام آخرين بلصق المنشورات الترويجية المحظورة ببعض الأماكن العامة".وذكر اعلام الجهاز، أن "عمليات إلقاء القبض تمت بناءً على أوامر قضائية وفقاً لأحكام ومواد قانون حظر حزب البعث المنحل رقم (32) لسنة (2016) حيث أُحيل جميع المتهمين إلى الجهات القضائية لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".