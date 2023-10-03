ارتفاع نسب الجرائم المجتمعية لاسباب متعددة ابرزها المخدرات

تسجل البلاد اسبوعيا العشرات من الحوادث المجتمعية المتنوعة بشدتها وطبيعتها، وسط اجراءات حكومية تحاول الحد من بعضها التي اصبحت ظواهر في الاونة الاخيرة.

قتل وانتحار وتعنيف للاطفال وتعاط للمخدرات، احصائيات مهولة رصدتها منظمات مختصة ، كشفت عن ارتفاع تلك الحالات خلال السنوات الاخيرة ولاسباب مختلفة .



وزارة الداخلية من جانبها كشفت عن محورين لاحتواء تلك المشاكل، وهي الجانب التوعوي من خلال الشرطة المجتمعية والردعي المتمثل بحملات المداهمة.