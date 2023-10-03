تبادلوا إطلاق النار مع الشرطة.. الإطاحة بمطلوبين للعدالة في البصرة

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد ورود معلومات عن مكان تواجدهم على الفور تم وضع خطة محكمه وبعملية استباقية، تمكنت مفارز مركز الشرطة من الاطاحة بخمسة متهمين مطلوبين للقضاء في قضاء الزبير بعد تبادل لإطلاق النار معهم".وأضافت، انه "تم ضبط خلال العملية 3 مسدسات واله حادة سكين".