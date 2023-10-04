فتاة عراقية تستنجد بالأمن بعد ابتزازها بنشر صورها في بغداد.. هذا ما حصل

وذكرت وزارة الداخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بابتزاز فتاة الكترونيا وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تدفع له مبلغا من المال"، مشيرة الى ان "عملية القبض تمت بعد أن استنجدت المشتكية بمفارز مكتب الكاظمية لمكافحة الإجرام، حول تعرضها لابتزاز الكتروني من قبل أحد الأشخاص وتهديدها بنشر صورها".وأضافت انه "تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الموضوع، وبعد التحري وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم بنصب كمين محكم والقبض عليه، دونت أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٣٠ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".وبشكل لافت، تنتشر ظاهرة الابتزاز الإلكتروني في العراق، والتي تمارسها عصابات مختصة وأفراد لتحقيق مكاسب مالية وغايات أخرى. وبينما تجتهد الجهات الأمنية في السعي للحد من الظاهرة وتحجيمها، إلا أن ضعف التقنيات الإلكترونية يحجم من إمكانية السيطرة عليها.