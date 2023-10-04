في الناصرية.. مقتل ثلاثة أشقاء بنزاع عشائري

أفاد مصدر أمني، بمقتل ثلاثة أشقاء بنزاع عشائري في الناصرية بمحافظة ذي قار.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "نتيجة نزاع عشائري قتل ثلاثة أشقاء وأصيب رابع في مدينة الناصرية".

وأضاف المصدر أن "القوات الأمنية تدخلت وفتحت تحقيقاً في الحادث"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.