الداخلية تستحدث شعاراً جديداً لغطاء الرأس (البيرية) لجميع المنتسبين

وذكرت الوزارة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، ترأس الاجتماع 21 لهيئة الرأي لعام 2023 بحضور غالبية أعضائها".وناقش المجتمعون "استحداث شعار جديد لغطاء الرأس (البيرية) والذي سيكون ملوناً للضباط وغير ملون للمنتسبين، فضلاً عن تشكيل شُعب لمتابعة القضايا التحقيقية في اقسام مكافحة الإجرام بالمحافظات".كما ناقش المجتمعون "مقترح هيئة النزاهة بتشكيل مراكز للشرطة في المحافظات تتولى تنفيذ القرارات القضائية الخاصة بقضايا الفساد".وأشار البيان، ان "المجتمعين ناقشوا كذلك، موضوع أتمتة مراكز الشرطة وربطها بمنظومة واحدة".