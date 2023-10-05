ترتدي زياً عسكرياً.. الإطاحة بعصابة نفذت سطواً مسلحاً في كركوك

وذكرت القيادة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بإشراف مباشر من قبل قائد شرطة كركوك، تمكنت مفارز شعبة مكافحة إجرام رحيم اوة، ومركز شرطة رحيم اوة، والنجدة، والدوريات من إلقاء القبض على عصابة مكونة من (4) متهمين يرتدون الزي العسكري ويدعون انتماءهم لإحدى الأجهزة الأمنية".وأضافت، أن "هذه العملية قامت بعملية سطو مسلح لأحد المحلات وسرقة مبلغ (80) ألف دولار، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل وبعد جمع المعلومات ومتابعة كاميرات المراقبة".وأشارت الى "التوصل الى محل تواجد المتهمين والقبض عليهم وضبط المبالغ المسروقة وتدوين أقوالهم بالاعتراف أبتدائياً وقضائياً وتوقيفهم وفق المادة (443) ق. ع".