تفكيك شبكة لتجارة المخدرات في بغداد

وقال الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "أبطال جهاز الأمن الوطني يواصلون عملياتهم النوعية لملاحقة أشكال التعامل مع المخدرات وضرب أوكار التجار والمروجين، فبعد جهد استخباري ومراقبة دقيقة لإحدى الشبكات المصنفة بالخطرة تمكنت قوة من الجهاز وبعد استحصال الموافقات القضائية من مداهمة أفراد الشبكة وإلقاء القبض على (٥) منهم وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة تقدر بأكثر من (٣) كغم فضلاً عن ضبط أسلحة نارية متنوعة".واضاف ان "هذه الشبكة تضم أهم المتاجرين والموزعين للسموم المخدرة في جانب الرصافة من بغداد"، لافتا الى ان "مفارزنا تمكنت من الإطاحة بـ (٢) من المتهمين خلال مطاردتهما بين الأزقة والقبض عليهما وبحوزتهما المضبوطات بعدما حاولا التخلص منها، وبدلالتهما جرى الوصول إلى باقي أفراد الشبكة".وذكرالجهاز انه "تم تدوين أقوال المتهمين أصوليًا وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون".