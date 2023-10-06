في 7 محافظات.. ضبط نحو (٢٨٠) طناً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية

وقال الجهاز في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "ضمن حملاتها الميدانية والرقابية الرامية إلى حماية الأمن الغذائي للمواطنين تواصل مفارز جهاز الأمن الوطني تنفيذ جولاتها التفتيشية على المخازن الغذائية والأسواق والمطاعم بالتنسيق مع فرق الرقابة الصحية، حيث تمكنت من ضبط نحو (٢٨٠) طناً من المواد الغذائية الصلبةِ والسائلة غير الصالحة للاستهلاك البشري في (كربلاء، والمثنى، والنجف، وكركوك، وواسط، وصلاح الدين، والبصرة)، إذ جرى جمع وإتلاف المواد المضبوطة بموجب محضر أصولي وفقاً للضوابط والسياقات القانونية".وفي سياق متصل، تمكنت مفارز الأمن الوطني في محافظة الديوانية من "ضبط (١٢٠) طناً من مادة سماد الداب الزراعي لمخالفتها التعليمات والضوابط وعدم حصولها على الموافقات الاصولية، وقد جرى القبض على المخالفين بعدما كانوا ينوون ادخال المادة المذكورة إلى المحافظة بطريقة غير قانونية".ودعا الجهاز، المواطنين كافة إلى "ضرورة فحص المنتجات قبل شرائها والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة، فضلاً عن التعاون معنا بالإبلاغ عن أي منشأة أو مستودع يعمل خلافاً للقانون؛ ضماناً لصحة وسلامة المجتمع وأمنه الغذائي".