مجهول يطلق النار على دورية للشرطة الاتحادية ويصيب ضابطا في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "قام شخص مجهول بإطلاق النار على دورية تابعة الى الشرطة الاتحادية في منطقة الفضيلية جنوب بغداد ".وأضاف: "تم إصابة احد الضباط بأطلاقة نارية في منطقة الفخذ وتم نقله الى مستشفى الشيخ زايد لتلقي العلاج وحالته الصحية مستقرة".