متهم بالقتل وتهريب المخدرات.. القبض على مطلوب في الديوانية

وقال إعلام شرطة الديوانية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تمكنت قوة من قسم شرطة عفك بأمرة مدير القسم فضلا عن عدد آخر من الضباط والمنتسبين بالتعاون مع شرطة النجدة والامن الوطني والاستخبارات من إلقاء القبض على أحد المتهمين المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادتين ٤٠٥ و٤٣٤ من قانون العقوبات العراقي إلى مركز شرطة ال بدير إضافة إلى قضية اخرى تتعلق بالمخدرات إلى شعبة المخدرات في قضاء عفك وذلك بعد نصب كمين محكم له أثناء عودته من قضاء متوجها إلى قضاء ال بدير حينما كان يستقل دراجة نارية".وأضاف: "بعد مطارته واصتدامه بأحدى العجلات المارة قام برمي المفرزة المكلفة بتنفيذ الواجب برمانة يدوية ألا انها لم تنفجر ، فيما وجد بحوزته لحظة القبض عليه مسدس عيار ٩ ملم ورمانة يدوية ومواد مخدرة إضافة إلى أدوات تستخدم للتعاطي".