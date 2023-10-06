تعرض منزل محافظ ميسان لإطلاق نار من قبل مجهولين

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "منزل محافظ ميسان علي دواي، تعرض إلى إطلاقات نارية من مجهولين ولاذوا بالفرار".وأضاف، ان "منفذي الهجوم كانوا يستقلون دراجة نارية".وأشار المصدر الى انه "لم يصدر اي تأكيد للخبر عن مكتب المحافظ او الشرطة بعد".