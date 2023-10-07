هذا موعده.. تنويه أمني بشأن تفجير "مسيطر عليه" غربي بغداد

وذكر اعلام العمليات، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الجهد الهندسي لقطعاتنا الأمنية ينفذ تفجيراً مسيطراً عليه لمخلفات حربية لعصابات داعش الارهابية، والتي تم الاستيلاء عليها في اوقات سابقة وذلك في موقع اتلاف مخصص لهذا الغرض غربي بغداد".وأضاف، ان "موعد التفجير سيكون في تمام الساعة التاسعة صباحاً اليوم السبت".