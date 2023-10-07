شرطة واسط تعتقل 30 مطلوبا للقضاء

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "تشكيلات شرطة واسط تواصل إجراء الممارسات الأمنية في عموم المحافظة بهدف البحث عن الخارجين على القانون وملاحقة الأشخاص المطلوبين للقضاء، وتضمنت نشر المفارز ونصب نقاط التفتيش وتدقيق أسماء المطلوبين، وذلك من أجل بسط الأمن في المحافظة".وأضافت الوزارة، أن "العملية أسفرت عن إلقاء القبض على ٣٠ مطلوباً وفق مواد قانونية مختلفة".يشار الى أن الأجهزة الأمنية في واسط وبقية المحافظات تشن بين فترة وأخرى حملات دهم وتفتيش لاعتقال المطلوبين للقضاء بتهم جنائية وإرهابية لينالوا جزاءهم العادل.