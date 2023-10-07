الإطاحة بأكثر من 20 مطلوبا للقضاء في بغداد

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز شرطة (الشعب، والمدائن، والزهور، والتهذيب، والصدر الاولى، واحداث الرصافة، وحسينية المعامل، وقضائية الرصافة) التابعة الى شرطة بغداد الرصافة، تمكنت من القاء القبض على (24) متهما مطلوبين قضائياً وفق مواد قانونية مختلفة".وأضافت ان "عمليات القبض جاءت ذلك خلال الممارسات الأمنية التي أجرتها تشكيلات القيادة لملاحقة المطلوبين وتنفيذ مذكرات القاء القبض ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصوليا".