بإشراف مباشر من وزير الداخلية.. الإطاحة بتاجر مخدرات في ذي قار

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ" السومرية نيوز"، إنه "بإشراف وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وبعملية نوعية تمكنت المديرية العامة لشؤون المخدرات من إلقاء القبض على أحد المتاجرين بالمخدرات بالجرم المشهود متلبسا بحيازة (4) كيلو غرام و (250) غرام من مادة الكرستال المخدرة في ذي قار".وأضافت الوزارة أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه بموجب قرار قضائي عن جريمة المتاجرة بالمخدرات لينال جزاءه العادل".