إصابة امرأة وطفلين بقصف تركي في مخمور (فيديو)

اصيبت امرأة مع طفلين، مساء اليوم السبت، بقصف تركي لمنزل بمخيم مخمور في محافظة نينوى.





وقال مصدر أمني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مسيرة للجيش التركي قصفت، مساء اليوم، منزلاً في مخيم مخمور".

وأضاف المصدر أن "القصف تسبب بإصابة امرأة وطفلين من سكان القسم الثاني من المخيم".