بينهم متهمون بالإرهاب.. الإطاحة بعدد من المطلوبين للقضاء في نينوى

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تمكنت مفارز ودوريات قيادة شرطة محافظة نينوى من القاء القبض على عدد من المتهمين المطلوبين للقضاء، بينهم ثلاثة عناصر ينتمون لعصابات داعش الإرهابية، والقت مديرية مكافحة الاجرام القبض على (٥) متهمين مطلوبين بقضايا جنائية سرقة، بينهم (٢) وفق المادة ٤٤٤ ق ع".وأضافت، ان " مفارز قسم إدارة وتدريب الكلاب البوليسية بالتعاون مع مفارز مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية اثناء تفتيش العجلات والأشخاص المشتبه بهم تمكنت من القبض على (٣) متهمين ضبط بحوزتهم كميات مختلفة من حبوب المؤثرات العقلية"، مشيرة الى انه "تم تسليمهم الى مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية".