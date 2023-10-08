الكشف عن خفايا عملية خطف "مفتعلة" لشاب في واسط

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، "وردنا إخبار من قبل أحد المواطنين في المحافظة مدعياً بأن ولده البالغ من العمر 16 عام قد تعرض إلى حادث خطف، ولأهمية الموضوع وجه قائد شرطة محافظة واسط اللواء الركن محمد قاسم الفهد بتشكيل فريق عمل مشترك من قسم مكافحة الاجرام وجهاز الأمن الوطني ومديرية الاستخبارات في المحافظة، وبعد استحصال الموافقات القضائية باشر فريق العمل بالتحري وجمع المعلومات تم التوصل إلى مكان الخاطفين في إحدى المحافظات المجاورة وألقي القبض على الجناة".وأضافت انه "من خلال التحقيق معهم تبين بأن الحادث مفتعل وبالاتفاق مع المخطوف والمتهمين، حيث كانت الغاية من هذا الفعل استحصال مبالغ مالية من والد المتهم (المخطوف)"، مبينة انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ليتم إحالتهم إلى المحكمة المختصة".ونوهت إلى اصحاب مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) والوكالات الإخبارية التأكد من المعلومة وأخذها من المصادر الرسمية قبل تداولها، كون هنالك من يحاول بث الشائعات بغية زعزعة الأمن في المحافظة.