بينها ضبط 60 عجلة مطلوبة.. نتائج حصيلة امنية خلال أسبوع في العراق

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "حصيلة الواجبات الأمنية والخدمية والإنسانية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة وتوابعها في بغداد والمحافظات للفترة من 2023/10/2 ولغاية 2023/10/8 تأتي كل اتي:1. واجبات مراكز الشرطة 17072. القبض على مطلقي العيارات النارية 83. إحالة متهمين الى المحاكم 974. التبرع بالدم 75. إزالة التجاوزات على المواقع الاثرية 46 . واجبات مديرية حماية الاسرة والطفل 5917 .اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 8168 .مضاهات طبعات الاصابع 579 .اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 4010. عدد طالبي النجدة 58611 .فض مشاجرات 59112 .ضبط عجلات مطلوبة 6013 . نقل حالات انسانية 3014 .القبض على حاملي الاسلحة غير المرخصة 5415 .القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 13516 .طبع لوحات السيارات 1373817 .اصدار اجازات السوق 1391218 . اصدار سنوية السيارات 23847