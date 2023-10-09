ضبط 6 حاويات "مخالفة" في مركز كمرك ساحة الترحيب الكبرى

وذكرت الهيئة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "لجنة مختصة برئاسة الهيئة العامة للكمارك، وعضوية مديرية المنفذ ومركز شرطة كمرك أم قصر، ضبطت 6 حاويات تحمل مواد مخالفة في مركز كمرك ساحة الترحيب الكبرى".وأضافت، ان "الحاويات التي تم ضبطها في رصيف 11 تحتوي على (مستلزمات طبية، سيارات عدد 8 مخبئة خلف اطارات مستعملة للسيارات، اطارات جديدة، بطانيات مستعملة، هياكل سيارات)".وأشارت الى "اتمام الإجراءات القانونية بحقها وفقا لقانون الكمارك النافذ رقم 23 لسنة 1984 المعدل".