تحرير مختطفة والإطاحة بـ5 تجار مخدرات وآثار في محافظتين

وذكرت المديرية، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بواجبات منفصلة مستندا الى معلومات استخبارية، نفذتها مفارز بغداد، في مناطق متفرقة من العاصمة اسفرت عن الاطاحة باثنين من مروجي وتجار المواد المخدرة في منطقة العرصات ببغداد جاء القبض وفق مذكرتا قبض صادره بحقهما 28 مخدرات".ومن خلال كمين محكم، القت المفارز الميدانية القبض "على متهم يمارس عمليات التجارة بالقطع الاثرية في منطقة الكرادة حيث ضبط بحوزته بالجرم المشهود قطعة اثرية كان يروم بيعها".ومن جهة أخرى، استطاعت مفارز المديرية ذاتها من "تحرير مختطفة في ناحية الرشيد التي تم خطفها مسبقا في ناحية اللطيفة ومساومه ذويها مقابل مبالغ مالية حيث تم تسليم المخطوفة الى الجهات المعنية".وعلى صعيد اخر، تمكنت المديرية من "ضبط احد المتهمين لقيامه بابتزاز المواطنين وتهديدهم عن طريق برامج التواصل الاجتماعي، تم القبض من خلال تواجده في منطقة الكرادة ببغداد بناءً على مذكرة قبض صادره بحقه (453) من قانون العقوبات".كما القت مفارز مديرية استخبارات وامن كركوك القبض "على مروج ومتعاطي للمواد المخدرة في منطقة كوركة جال - محافظة كركوك، الصادرة بحقه مذكرة قضائية وفق المادة (28) مخدرات، حيث تم احالة الى الجهات التحقيقية المختصة لاكمال الاجراءات القانونية اللازمة".