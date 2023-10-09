تحتوي 18 مليوناً.. اعتقال 3 متهمين بسرقة "قاصة حديدية" في بغداد

وذكرت المديرية، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزنا تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين لقيامهم بسرقة قاصة حديدية تحتوي على مبلغ مالي قدره (18 مليون دينار) من داخل أحد المحال التجارية في منطقة الشورجة وسط العاصمة بغداد".وأضافت، أن "عملية القبض جاءت بعد استنجاد المواطن المشتكي صاحب المحل بمفارز مكتب باب الشيخ لمكافحة الإجرام، المنتشرة في الواجب لتأمين المناطق التجارية المزدحمة والمكتضة بالمتبضعين في منطقة الشورجة وإبلاغهم بسرقة قاصة حديدية تحتوي مبالغ مالية من داخل محله".وتابعت المديرية: "على الفور ولأهمية الموضوع تم تشكيل فريق عمل مختص والانتقال الى محل الحادث للتحري وجمع المعلومات وللشك الحاصل بأحد العاملين في المحل تم استصحابه الى المكتب بعد أخذ الموافقات الرسمية".وأشار البيان الى، أن "المتهم وبعد التحقيق معه اعترف صراحةً بقيامه بسرقة القاصة الحديدية بالاشتراك مع متهمين اثنين وبدلالته تم ضبط القاصة المسروقة والقبض على المتهمين الهاربين في منطقة المدائن جنوبي العاصمة بغداد".وأتم: "جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".