تنويه أمني بشأن تفجير "مسيطر عليه" في عدة مناطق بالبصرة

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنها "ستجري صباح اليوم في الساعة العاشرة والنصف تفجيرا مسيطرا عليه في مناطق متفرقة في قضاء الزبير والرميلة الشمالية ومنطقة الإتلاف في سفوان لمخلفات حربية".وأضافت، أن "التفجير سيستمر لمدة ثلاثة أيام"، داعية المواطنين، الى "عدم الخوف أو الهلع في حال سماع أصوات ذلك التفجير".ولا تزال الألغام غير المنفجرة تشكل هاجساً خطيراً بالنسبة للعراقيين القريبين من المناطق التي تشهد وجود هذه الألغام، وأيضاً للسلطات المحلية والمنظمات الحقوقية والمتخصصة بالبيئة، إذ إنها تواصل حصد أرواح العراقيين، حتى مع كون بعضها يرجع إلى ثمانينيات القرن الماضي، وهي تلك التي تعود إلى الحرب العراقية الإيرانية (1980 _ 1988).وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة باسم لجنة الصليب الأحمر في العراق هبة عدنان أخيراً، أنّ "العراق واحد من البلدان شديدة التلوث بالأسلحة في العالم، وأنّ المساحة المتبقية الملوثة بلغت 2600 كيلومتر مربع، وهي قريبة من حجم 364 ألف ملعب كرة قدم".