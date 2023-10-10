حاول الهروب وأصاب منتسبين.. مطاردة أمنية تنتهي بمقتل تاجر مخدرات ببغداد

وقال الناطق باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة بإشراف آمر اللواء التاسع عشر الفرقة الخامسة شرطة اتحادية وبالاشتراك مع الجهد الاستخباري ومفارز من مركز شرطة الفحامة ومركز شرطة المنصور تتمكن من قتل تاجر مخدرات بعد مطاردته خلال محاولة الهروب قرب جسر المثنى ببغداد".وأضاف: "حيث تم فتح النار من قبله مما أدى إلى إصابة ضابط ومفوض واحد المواطنين، وعلى إثر ذلك قامت القوة المنفذة للواجب بتبادل إطلاق النار معه واصابته حيث فارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى".وأشار البيان الى "ضبط بحوزة المتهم مسدس نوع HS، وتم إحالة القضية اصوليا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية".