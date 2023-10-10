الـ F 16 تشن ضربات جوية على مواقع لداعش في كركوك

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز؛ أنه "وفقاً لمعلومات دقيقة من المديرية العامة للاستخبارات والامن وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة نفذت القوة الجوية بواسطة طائرات F16 ضربات موجعة استهدفت خلالها أوكارا يتمركز فيها عناصر عصابات داعش الإرهابية في وادي الشاي ضمن قاطع عمليات كركوك".