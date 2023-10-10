اعتقال متهمين طلبوا رشوة مقابل نقل سجين من بغداد إلى بابل

وذكر بيان لوزارة العدل، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بعد استجابة وزير العدل خالد شواني لمناشدة مواطنة عراقية واستقبالها في الوزارة وتقديمها لشكوى لتعرضها للابتزاز من قبل ضعفاء النفوس بمطالبتها مبالغ مالية مقابل نقل ابنها من سجن الرصافة الى سجن الحلة المركزي".وأضاف البيان، أنه "بعد اجراء الاتصال بين وزير العدل ورئيس هيئة النزاهة، تمكنت ملاكات الهيئة من تنفيذ عميلتي ضبط وقبض وفق مذكرتين قضائيتين بحق ثلاثة متهمين اقدموا على ابتزاز احدى المواطنات وطلب رشوة".