اعتقال 5 متهمين بمحاولة سرقة مواد من داخل حقل الرميلة النفطي

وذكر اعلام المديرية، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تنفيذاً لتوجيهات المدير العام اللواء الركن ظافر نظمي جمال، القت قوة من اللواء الثامن القبض على (5) متهمين كانوا يرومون إخراج مواد غير مصرح بها من داخل حقل الرميلة النفطي بمحافظة البصرة ضمن أعمال التفتيش والتدقيق المستمر".وأشار الى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وحجز المضبوطات تمهيداً لعرض الاوراق التحقيقية على قاضي التحقيق المختص".وأضاف، أن "مفارز المديرية ضبطت أيضا ثلاث عجلات بدون أوراق رسمية خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية".