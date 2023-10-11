كمين مُحكم يطيح بـ3 عناصر من "داعش" في الانبار

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعملية نوعية وجهد استخباري مميز وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة العاشرة التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الأربعين ومن خلال كمين محكم في منطقة النعيمية أسفر عن إلقاء القبض على (3) متهمين بالارهاب وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في قضاء الفلوجة".وأضافت ان "الإرهابيين ينتمون إلى عصابات داعش الإرهابية ويعملون بصفة جنود في صفوف داعش"، مشيرة الى ان "المتهمين تسليمهم إلى جهة الطلب أصولياً بعد أكمال الإجراءات اللأزمة بحقهم.