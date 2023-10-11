فتاة عراقية تشتكي للأمن بعد ابتزازها بنشر صورها في بغداد.. هذا ما حدث

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز وكالة الاستخبارات تلقت شكوى بحق أحد الأشخاص الذين يمارسون ابتزاز المواطنين، وذلك بعد قيامه بطلب مبلغ مالي قدره 30 مليون دينار عراقي من إحدى الفتيات مقابل عدم نشر صورها".وأضافت انه "بعد إكمال جميع الإجراءات القانونية والتحريات اللازمة تم تشكيل فريق عمل فني لتعقب الشخص الذي قام بابتزاز الفتاة، حيث تم استدراجه وبكمين محكم القي القبض عليه".وأشارت الى انه "تم ضبط هاتف المتهم الذي قام بابتزاز الفتاة، الذي ضم كل ما له مساس بالجريمة، دونت أقواله وأحيل الى القضاء لينال جزاءه العادل".