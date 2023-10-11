بحوزتهم عملة مزورة وكريستال.. اعتقال متهمين بترويج المخدرات في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ضمن الإجراءات الأمنية في نصب السيطرات المفاجئة في منطقة التاجي، أسفر الجهد الأمني لقطعات اللواء الثامن شرطة اتحادية عن القاء القبض على متهمين اثنين يستقلان دراجات نارية بجريمة ترويج المخدرات".وأضاف البيان، ان "المتهمين، ضبط بحوزتهما ( مسدس كولمبي، كمية من مادة الكريستال المخدرة، 31 انبولة فارغة ، 4 جهاز هاتف، آله جارحه (سيف)، هيتر إلكتروني، عملة مزورة فئة (50) الف دينار، ميزان إلكتروني، تم إحالتهم اصوليا إلى الجهات المختصة".