مقتل 3 ارهابيين من داعش في صلاح الدين

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استناداً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وإشراف رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي وبكمين محكم وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة تمكن الجهاز من قتل (3) ارهابيين من عصابات داعش في محافظة صلاح الدين - قضاء طوزخرماتو".وأضافت ان "المعلومات الاستخبارية الدقيقة للجهاز دائما ما تكون لها الاثر الناجع في شل حركة العصابات الإرهابية".