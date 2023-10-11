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على غرار إيران.. اتفاقية أمنية "محتملة" بين العراق وتركيا

أمن

2023-10-11 | 07:25
على غرار إيران.. اتفاقية أمنية &quot;محتملة&quot; بين العراق وتركيا
867 مشاهدة

السومرية نيوز – أمن

أكد المتحدث العسكري باسم رئاسة الوزراء اللواء يحيى رسول، اليوم الأربعاء، أن العراق لن يسمح باستخدام أراضيه لاستهداف الدول المجاورة، فيما أشر الى "احتمالية" توقيع اتفاقية أمنية بين العراق وتركيا بما يتعلق بهجمات حزب العمال الكردستاني.

وقال رسول في تصريح نقله موقع "الأناضول"، "لا نسمح بشن هجمات إرهابية من العراق على تركيا أو أي دولة مجاورة، ولا نسمح لبعض العناصر باتخاذ خطوات باعثة للتوتر ضد تركيا والجيش التركي"، مشيرا الى "إمكانية توقيع اتفاقية أمنية محتملة مع تركيا".

وأضاف رسول، أن "وزارة الخارجية العراقية ودبلوماسيتنا لديهما القدرة على تحقيق نتائج إيجابية وعظيمة مع تركيا على غرار ما حدث مع إيران ضمن الاتفاقية الأمنية الموقعة مع طهران".
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