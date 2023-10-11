"وضعها بكيس نايلون".. الاطاحة بمتهم اغتصب "طفلة" وشنقها بالديوانية

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بإشراف مباشر من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية اللواء الحقوقي عبطان محمد مطلك الشبلي، تمكنت قوة من قسم مكافحة الإجرام في الديوانية بأمرة مدير المكافحة فضلا عن عدد آخر من الضباط والمنتسبين من كشف ملابسات الحادث الذي أدى إلى اغتصاب طفلة وقتلها خنقا".واشارت الى انه "تم القبض على المتهم بارتكاب الجريمة والذي اعترف صراحه أثناء التحقيق بقيامه بقتل المجني عليها بعد اغتصابها ولعدة مرات وخشيه من ان تقوم بفضحه قام بارتكاب الجريمة وشنقها بعد قيامه بضربها على راسها ووضع الجثة بواسطة كيس نايلون ورميها في أحد المبازل في قضاء الشامية".