في البصرة.. مقتل متهم بتجارة المخدرات وإصابة آخر

أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، عن مقتل متهم بتجارة المخدرات وإصابة آخر في محافظة البصرة.

وقالت المديرية في بيان، إن قوة خاصة منها "اشتبكت مع تاجري مخدرات في قضاء شط العرب ضمن محافظة البصرة وتمكنت من قتل المتهم الملقب "حمو" وهو من المتهمين الخطرين بتجارة المخدرات واصابة المتهم الاخر في منطقة الساق والقاء القبض عليه بالجرم المشهود متلبس بحيازة ربع كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة".

وأضاف البيان "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما استنادا الى ما جاء بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".