مقتل "مختار" منطقة بنيران مسلحين في الناصرية

أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بمقتل "مختار" منطقة بنيران مسلحين شمال الناصرية بمحافظة ذي قار.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين مجهولين اغتالوا مختار منطقة داخل منزله وسط مدينة الرفاعي شمال الناصرية".

وأضاف المصدر أن "القوات الامنية فتحت تحقيقاً بالحادث"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.