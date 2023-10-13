شرطة ميسان تعتقل متهمين أثنين بالقتل العمد في قلعة صالح

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "قسم شرطة قضاء قلعة صالح بالاشتراك مع قسم استخبارات قلعة صالح في محافظة ميسان، تمكن من إلقاء القبض على متهمين اثنين مطلوبين وفق المادة (406) القتل العمد".وأضافت الوزارة، أن "عملية الاعتقال جرت خلال عملية أمنية لتنفيذ أوامر القبض وملاحقة المطلوبين للقضاء، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما أصوليا".يشار الى ان الأجهزة الأمنية في محافظة ميسان تقوم بين فترة وأخرى بعمليات أمنية لملاحقة المطلوبين للقضاء بجرائم جنائية وإرهابية.