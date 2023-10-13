بينهم امرأتان.. الإطاحة بعصابة لتجارة المخدرات في النجف

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "نفذت مفارز الأمن الوطني في محافظة النجف الاشرف عملية نوعية أطاحت بعصابة متورطة بعمليات تجارة وترويج المخدرات مكونة من سبعة متهمين بينهم امرأتان".وأشار الى انه "بعد استحصال الموافقات القضائية ومتابعة أفراد تلك العصابة وتحديد أماكن تواجدهم، وأثناء اقتحام القوة المنفذة جرت مواجهة مسلحة مع المتهمين انتهت باعتقال أربعة أشخاص وامرأة، وضُبط بحوزتهم مجموعة من الأسلحة الخفيفة وكميات من المخدرات، كما تم بدلالتهم مداهمة أكثر من موقع واعتقال متهم وامرأة متورطة أخرى ومصادرة مجموعة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".وأضاف، انه "تم إحالة المتهمين مع المضبوطات الى الجهات القضائية لينالوا جزاءهم العادل وفقاً للقانون".