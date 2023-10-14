برئاسة يارالله.. وفد أمني يصل كركوك

وذكرت وزارة الدفاع في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس أركان الجيش، الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، ونائب قائد العمليات المشتركة يصلان، قاطع عمليات كركوك يرافقهم قائد القوات البرية ومدير الاستخبارات العسكرية".وأضافت، أن "الزيارة جاءت للاطلاع على مجمل المستجدات الأمنية".