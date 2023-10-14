الإطاحة بداعشي في صلاح الدين

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تنفيذا لتوجيهات المراجع العليا بملاحقة ما تبقى من فلول داعش الارهابي والقبض عليهم وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت خلية مهمات الاستخبارات الخاصة التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع من الاطاحة باحد العناصر الارهابية في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين".وأضافت ان "الارهابي كان يعمل بصفة مقاتل بما يسمي ديوان الجند - ولاية دجلة، والصادرة بحقه مذكرة قبض وفق احكام المادة (١/٤)إرهاب"، مشيرة الى انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه واحالة الى القضاء لينال جزءا العادل".